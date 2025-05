One Piece Stagione 2 è in arrivo e Netflix condivide un trailer speciale

Visto però che i fan non sono sempre pazienti, Netflix ha deciso di condividere un piccolo trailer che vede i personaggi radunati sulla loro nave in mezzo al mare.

La seconda stagione del live-action di One Piece è innegabilmente uno dei prodotti più attesi su Netflix. I fan stanno aspettando che la compagnia mostri qualcosa di dedicato ed è oramai certo che al venturo Tudum ci sarà spazio per i Cappelli di Paglia.

Il nuovo video di One Piece Stagione 2

Il trailer parte con Luffy che dorme nella camera di Nami. Questa lo sveglia e il capitano spiega che ha avuto una grande idea: spendere del tempo con la ciurma per creare un vero legame e diventare grandi compagnia.

La sua soluzione è organizzare un pigiama party. Sanji quindi prepara gli snack (pop-corn al tartufo!), Usopp si è occupato il lato più tecnologico (il proiettore lumaca) e Zoro è presente solo perché gli hanno promesso degli alcolici. Il gruppo si raduna di fronte a un telo e inizia a guardare qualcosa che non viene mostrato, che simbolicamente potrebbe rappresentare la seconda stagione o la presentazione.

Il video non si chiude però lì, perché poco dopo mostra dei disegni in gesso delle zampe di TonyTony Chopper, che è uno dei personaggi che saranno introdotti nella prossima stagione. Non abbiamo ancora potuto vedere il suo aspetto nel dettaglio, quindi i fan sono molto curiosi di vedere cosa possiamo aspettarci.

Ricordiamo che il Tudum è previsto per il 31 maggio. Abbiamo inoltre scoperto che le riprese di One Piece Stagione 3 sarebbero previste molto prima di quanto si pensa.