La serie TV di Harry Potter svela i protagonisti: ecco i nuovi attori per Harry, Hermione e Ron

Considerando il successo riscosso in tutto il mondo dalla serie cinematografica e lo status ormai di fenomeno culturale di massa, non sarà facile raccogliere l' eredità di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint , ma la produzione si è detta particolarmente soddisfatta delle scelte fatte.

HBO ha finalmente svelato i protagonisti scelti per la serie TV di Harry Potter , con i nuovi attori per Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley che verranno interpretati, rispettivamente, da Dominic McLaughlin, Arabella Stantonchs e Alastair Stout .

Una scelta arrivata al termine di una lunga selezione

"Il talento di questi tre attori unici è meraviglioso da vedere e non vediamo l'ora che il mondo assista alla loro magia insieme sullo schermo", hanno dichiarato la showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod, nel presentare il trio di protagonisti.

Da sinistra a destra: Arabella Stantonchs, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

"È stato un vero piacere scoprire la pletora di giovani talenti in circolazione", hanno aggiunto i produttori, facendo notare come la scelta sia arrivata al termine di una lunga ricerca degli interpreti potenzialmente migliori e più adatti per i ruoli in questione effettuata in particolare dalle direttrici del casting Lucy Bevan e Emily Brockmann.

"Siamo felici di annunciare che abbiamo trovato i nostri Harry, Hermione e Ron", hanno riferito ancora Gardiner e Mylod. Dominic McLaughlin interpreterà dunque Harry Potter, Arabella Stantonchs sarà la nuova Hermione Granger, e Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley, scelti fra circa trentamila candidati che hanno risposto agli annunci per il casting.

In precedenza, avevamo visto che HBO ha confermato sei attori della serie TV, in particolare con John Lithgow nel ruolo di Silente, il tanto chiacchierato Paapa Essiedu in quello di Severus Piton e Nick Frost nel ruolo di Hagrid, tra gli altri.