Piovono critiche sul cast della serie TV di Harry Potter dai fan di ogni parte politica

Un Piton troppo nero e un Hagrid che non è abbastanza woke

Dopo mesi in cui le voci di corridoio si sono succedute incessantemente, gli attori che sono stati confermati dalla produzione come parte del cast della serie sono John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse.

A far discutere in particolare sono Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost in quello di Hagrid, ma per motivi completamente opposti.

Le critiche per la scelta di Essiedu riguardano in particolare il colore della sua pelle, nonché il suo fisico. Per molti il fatto che un attore nero interpreti un personaggio come Piton, descritto nei libri come "uomo alto e magro, dalla pelle giallognola, il naso lungo e adunco, i capelli lunghi, neri, lisci e spesso definiti "unti" e gli occhi neri e freddi", non è semplicemente concepibile, soprattutto perché la serie è stata presentata come più fedele ai libri rispetto ai film (che di loro si sono presi delle grosse libertà).

Chiaramente la polemica, che avrebbe un suo senso se i toni non fossero così esasperati, è stata subito strumentalizzata dagli ambienti conservatori. Ad esempio il sito alt-right The Park Place sta conducendo da tempo una vera e propria campagna contro questa scelta, che viene additata come esempio di inclusività forzata, ma di esempi fattibili ce ne sarebbero anche altri.

La polemica contro Nick Frost è di segno completamente differente. Secondo i fan è perfetto per il ruolo di Hagrid e lui stesso ha pubblicato una foto su Instagram in cui si è mostrato soddisfatto della parte, accompagnata da una citazione della serie: "Harry, tu sei un mago! Grazie per aver avuto fiducia in me per il ruolo di un mezzo gigante leale, gentile e coraggioso come Rubeus Hagrid. Robbie, ti prometto che non ti deluderò."

Il Robbie della citazione è naturalmente Robbie Coltrane, l'eccezionale Hagrid della serie cinematografica, venuto a mancare nel 2022.

Cosa c'è che non va con Frost? Come detto, anche lui è stato attaccato per questioni squisitamente politiche. Alcuni dei suoi fan hanno iniziato a offenderlo per aver accettato di recitare in una serie tratta da un'opera di J.K. Rowling, autrice nota per le sue posizioni anti-trans, che negli anni non ha mai fatto mancare i suoi commenti in merito, scatenando più volte le ire della comunità LGBTQ+.

Le offese contro Frost si sono fatte così feroci, che l'attore è stato costretto a chiudere i commenti sotto al suo post.