Alla luce anche dei recenti approfondimenti, tutti piuttosto entusiastici nei confronti dell'epserienza, non c'è dubbio che l'entusiasmo dei fan di DOOM stia crescendo in vista del lancio.

Il controller Xbox di DOOM: The Dark Ages è ufficiale e fa parte di una collezione

Il secondo trailer di DOOM: The Dark Ages farà dunque il proprio debutto quando manca esattamente un mese all'uscita del gioco, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 15 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in quest'ultimo caso senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.

Considerando l'importanza dell'evento WWE negli USA, è chiaro che il publisher ha voluto rivolgersi a un pubblico molto ampio, dando vita a una collaborazione inedita per la storica serie targata id Software, che potrà dunque contare su di uno straordinario palcoscenico per pubblicizzarsi.

Bethesda ha annunciato che il secondo trailer di DOOM: The Dark Ages verrà mostrato durante WrestleMania 41 , questa domenica: si tratterà di una versione ridotta del video, sotto forma di spot televisivo, ma contemporaneamente troveremo online il filmato completo.

Un capitolo davvero promettente

Un paio di settimane fa abbiamo provato DOOM: The Dark Ages e siamo rimasti molto colpiti dalla solidità del gioco, che ci catapulterà in un medioevo oscuro e corrotto, al comando di un DOOM Slayer mai così risoluto e determinato a fare a pezzi le orde infernali.

Dunque l'appuntamento per rivedere il gioco in azione è fissato a questa domenica, con uno spot che verrà trasmesso durante WrestleMania 41 e a cui farà seguito il trailer in versione integrale su YouTube.

L'evento WWE verrà trasmesso dalle 01.00 alle 5.30 circa nella notte fra sabato e domenica e fra domenica e lunedì, e in Italia è possibile seguirlo in diretta laddove si possieda un abbonamento a Discovery+, oppure in differita gratuita su DMAX domenica e lunedì a partire dalle 21.25.