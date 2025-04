Superman si presenta con un dietro le quinte per il Superman Day

Warner Bros. ha pubblicato un interessante dietro le quinte di Superman per il Superman Day in cui il cast del film e il regista James Gunn parlano di questo ambizioso progetto, che approderà nelle sale cinematografiche italiane il 9 luglio.

Dopo il successo della trilogia dedicata ai Guardiani della Galassia, Gunn ha preso le redini del DC Universe e gli è sembrato giusto dirigere lui stesso il primo capitolo della nuova avventura, sebbene sulle prime non fosse sicuro di voler raccontare questa storia.

Dopodiché sono cominciate le riprese e il regista ha pensato a come rendere giustizia a un personaggio che non ha bisogno di cinismo per risultare credibile, ma che da sempre brilla di luce propria grazie a valori come speranza, altruismo e compassione.

Superman proverà dunque a segnare un ritorno alla semplicità per il celebre eroe: un uomo che salva le persone perché è giusto farlo e perché molto spesso solo lui è in grado di riuscirci.