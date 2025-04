Il controller Xbox di DOOM: The Dark Ages è ufficiale e fa parte di una collezione

Il controller Xbox di DOOM: The Dark Ages è ufficiale, ma non si tratta dell'unico prodotto dedicato al nuovo capitolo della celebre serie sparatutto, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 15 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Microsoft ha infatti presentato una Limited Edition Collection ispirata all'estetica di DOOM: The Dark Ages, che oltre al gamepad Xbox include anche un controller Elite Series 2 e un wrap per Xbox Series X.

"Limitata" non è un termine usato a caso, stavolta: chi lo desidera può acquistare questi accessori in anteprima tramite Microsoft Store, ma solo per pochi giorni: la promozione terminerà il 18 aprile.

Il controller Xbox dedicato a DOOM: The Dark Ages è disponibile al prezzo di 79,99€, mentre il controller Elite Series 2 è disponibile a 199,99€ e il wrap per Xbox Series X è disponibile a 54,99€.