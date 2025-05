Le riprese di One Piece Stagione 3 sarebbero previste molto prima di quanto si pensa

One Piece è una delle grandi serie di successo su Netflix gli appassionati stanno attendendo novità per la seconda stagione. Non sappiamo se vi sarà anche una terza, almeno non in modo ufficiale.

I dettagli sulle riprese di One Piece Stagione 3

Parlando con Cinemablend, Manganiello ha affermato: "Abbiamo preso una pausa tra la stagione 2 e la stagione 3, quindi sì, tornerò al lavoro quest'anno e lavoreremo alla prossima parte della storia. Questo è tutto quello che posso dire".

Manganiello non è l'unico membro del cast ad aver parlato dei piani per una terza stagione. L'anno scorso, l'attore di Patty, Brashaad Mayweather, ha rivelato in un'intervista che le riprese dei nuovi episodi erano già state programmate dopo la seconda stagione. "Speriamo che ci sia una scena di flashback con Patty", ha detto. "Vedremo se ci sarà un flashback, perché stanno girando due stagioni - la seconda e la terza - una dietro l'altra molto presto".

Queste parole però sono vecchie quindi i piani potrebbero essere cambiati. Per il momento abbiamo la conferma che le riprese della stagione 2 sono terminate a febbraio 2025 e tutto il cast principale è tornato a recitare. Troveremo Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji) e Jacob Romero (Usopp).

Per quanto riguarda i nuovi membri del cast, troverete Daniel Lasker come Mr. 9, Camrus Johnson nei panni di Mr. 5, Jazzara Jaslyn in qualità di Miss Valentine, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3 e Charithra Chandran come Princess Vivi (aka Miss Wednesday).

Sappiamo inoltre che One Piece Stagione 2 si mostrerà tra non troppo: Netflix svela la data di una nuova presentazione.