Facebook Messenger: sblocco con il volto in arrivo su Android

Di app di messaggistica istantanea su dispositivi android e iOS ce ne sono moltissime, ma è innegabile che WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger siano le più famose. Quest'ultima, in particolare, a breve dovrebbe ricevere una funzionalità incentrata sullo sblocco tramite il volto.

Lo sblocco tramite riconoscimento facciale non è attualmente supportato da Facebook Messenger, ma lo diventerà (se tutto va bene) nei prossimi mesi: lo ha confermato la sviluppatrice Jane Manchun Wong su Twitter, nelle ultime ore, postando addirittura una schermata con le impostazioni della nuova funzionalità. La feature si chiamerà, pare, Face ID: potrete attivarla quando si lascia Messenger, oppure ad intervalli regolari di un minuto, quindici minuti o un'ora.

Veniamo anche alla questione più spinosa, la privacy: secondo la sviluppatrice, Facebook Messenger non conserverà i dati dei volti degli utenti sui server di Facebook; la funzionalità, infine, permetterà di rispondere ai messaggi dalla barra delle notifiche oppure alle chiamate in arrivo anche con app bloccata. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno maggiori dettagli.