Kingdom Hearts 3 Re:Mind, un video con i primi minuti della campagna

Kingdom Hearts 3 Re:Mind è protagonista di un video che include i primi minuti della campagna del DLC, disponibile da alcune ore su PS4 e in arrivo il mese prossimo su Xbox One.



Il pacchetto racconta una vicenda parallela alla storia di Kingdom Hearts III, anche in questo caso con Sora come protagonista e nuovi scenari.



Determinato a salvare Kairi, Sora raggiunge il Cimitero dei Keyblade prima che la battaglia finale abbia inizio. Privo di una forma corporea, segue i cuori dei sette guardiani della luce.



Dovrà così affrontare le loro battaglie personali e, grazie a esse, Sora scoprirà delle verità sconosciute fino a quel momento.