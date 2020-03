Coronavirus, Devcom 2020: l'evento interno alla Gamescom 2020 si terrà

La crisi da Coronavirus non sembra fermare la Devcom 2020, la conferenza per gli sviluppatori che si svolge all'interno della Gamescom 2020, visto che un comunicato stampa ha confermato lo svolgimento regolare dell'evento, previsto dal 22 al 24 agosto 2020.



"Con la crisi per il Covid-19 in mente, stiamo ricevendo molte domande sulla devcom 2020 e il nostro principio fondamentale è che la salute dei nostri visitatori, speaker e partner sia la massima priorità", si legge nel comunicato. Per questo motivo l'organizzazione sta monitorando la situazione ed è in costante contatto con la Koelnmesse e le autorità per eventuali raccomandazioni e nuove direttive.



Tuttavia, "ci aspettiamo che la situazione sia migliorata considerevolmente nei cinque mesi che ci separano dalla devcom e siamo fiduciosi del fatto che l'evento andrà avanti secondo quanto fissato, dal 22 al 24 agosto 2020".



Insomma, una bella iniziazione di ottimismo da parte dell'organizzazione, che speriamo si basi su considerazioni sensate. La comunicazione non la tocca direttamente, ma possiamo dedurre che una tale posizione sia condivisa anche dall'organizzazione della Gamescom 2020, che resta dunque fissata dal 25 al 29 agosto 2020 e ha aperto la vendita dei biglietti proprio nelle ore scorse.



Si tratterà di vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi ma ovviamente speriamo tutti che l'ottimismo degli organizzatori della Devcom abbia un riscontro effettivo e positivo. Ricordiamo che Nintendo e Microsoft hanno confermato nei giorni scorsi la presenza alla Gamescom 2020. Nel frattempo, l'E3 2020 è stato cancellato.