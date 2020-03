PS5, potenza inferiore a Xbox Series X ma non di molto: lo dice un nuovo rumor

PS5 avrà una potenza inferiore rispetto a quella di Xbox Series X, ma non di molto: lo riferisce un nuovo rumor comparso sul forum NeoGAF nella forma di un curioso messaggio cifrato.



Scritto da uno sviluppatore verificato, il post è invero piuttosto bizzarro, come potete vedere in calce; tuttavia i membri del forum sono riusciti a rivelarne il significato, in cui vengono riportate le specifiche tecniche di PlayStation 5.



Nello specifico, secondo questa fonte PS5 erogherà una potenza pari a 11 TFLOPS, grazie a una GPU equipaggiata con 52 compute unit che girano alla frequenza di 1.743 MHz: ben oltre il doppio rispetto alle capacità di PS4 Pro, stimate in 4,2 TFLOPS.



Laddove queste informazioni dovessero trovare conferma, ci troveremmo di fronte uno scenario abbastanza sorprendente: finora si è parlato di una Xbox Series X più potente di PS5, ma in questo caso la differenza sarebbe meno marcata del previsto.



Considerando infatti le possibili ottimizzazioni hardware e software, alla fine le due nuove console di Sony e Microsoft potrebbero rivelarsi molto simili per potenza.