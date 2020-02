PS5 e Xbox Series X una delle due prevale, ma molto simili per potenza, dice uno sviluppatore

PS5 e Xbox One X avranno una potenza simile. Una delle due è in realtà solo leggermente più potente dell'altra, ma i giochi multipiattaforma gireranno bene su entrambe. Questo è ciò che si apprende dall'ultima indiscrezione raccolta dall'insider OsirusBlack, che ha parlato con uno sviluppatore al lavoro su entrambe le console, ovviamente rimasto anonimo. Per la precisione, le parole del professionista sono state: "Le differenze tra le due macchine sono trascurabili. Sì, una è leggermente più potente dell'altra, ma il nostro gioco appare e gira in modo fenomenale su entrambe."



Quando OsirusBlack lo ha pressato sui numeri, chiedendogli se il dato 11,6 teraFLOPS contro 12,4 fosse corretto, lo sviluppatore non gli ha voluto rispondere, affermando solo che PS5 e Xbox Series X hanno i loro vantaggi e i loro svantaggi. Il gioco cui stanno lavorando ha comunque il suo bel trailer pronto per essere mostrato, forse insieme a una delle due console.



Parlando nello specifico di PS5, lo sviluppatore ha detto che non c'è alcun obbligo di far girare i titoli della nuova console su PS4, ma che il suo studio sta comunque lavorando su entrambi i sistemi. Probabilmente non si vuole rinunciare sin da subito all'immensa base installata della console di attuale generazione.



Infine, lo sviluppatore ha voluto fare delle considerazioni sulla next-gen: "Molti non hanno ben chiaro il quadro generale. Il nostro gioco va a 4K ed è fisso a 60fps, con risorse avanzate in entrambi i kit. Siamo in grado di implementare sistemi e gameplay che avrebbero bloccato le console della generazione attuale. Solo il nostro sistema di illuminazione manda la generazione attuale sotto i 20fps a una risoluzione bassissima."



Per il resto vi ricordiamo che lecaratteristiche hardware e la retrocompatibilità di PS5 sono state confermate dal sito ufficiale della console, mentre Xbox Series X è stata svelata ufficialmente, ma Microsoft sta evitando meglio della concorrenza la fuga di notizie.