Wind: le offerte All Inclusive Smart e Young In Love a San Valentino 2020

San Valentino 2020 è ormai dietro l'angolo, e apprendiamo dai colleghi di mondomobileweb che Wind, l'operatore storico italiano arancione, prevede di lanciare con l'occasione sul mercato due nuove offerte. Saranno All Inclusive Smart e Young In Love: i primi dettagli sono già disponibili, dunque analizziamoli.

Wind All Inclusive Smart In Love con Easy Pay è la prima delle due offerte che Wind proporrà a San Valentino 2020: sarà attivabile dal 10 febbraio 2020, cioè da domani, e lo resterà fino al 16 febbraio 2020 successivo. Questo pacchetto proporrà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS verso tutti e 100 GIGA di internet mensili, al prezzo di abbonamento di 14,99 euro.

La seconda offerta sarà invece Wind All Inclusive Young In Love Limited Edition Easy Pay, e di seguito eccovi i contenuti specifici: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti, 100 GIGA di internet al prezzo di 11,99 euro mensili. Entrambe le offerte possono essere selezionate in una variante con addebito su credito residuo e non con metodo di pagamento automatico, ma i GIGA diminuiranno da 100 a 50. Ricordiamo prima di salutarci come anche Wind sia stato multato dall'AGCOM per 228 milioni di euro.