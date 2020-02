The Legend of Zelda: The Blood Moon disponibile, è un film amatoriale dedicato alla serie

The Legend of Zelda: The Blood Moon è un film amatoriale dedicato alla nota serie di Nintendo. Da notare che la casa di Mario non ha mai realizzato (o fatto realizzare) un film tratto dalla serie Zelda, a differenza di quanto successo con quella Super Mario. Certo, visti i risultati non c'è da esserne troppo dispiaciuti...



The Legend of Zelda: The Blood Moon è un atto d'amore di un gruppo di fan, che ha voluto dare una sua interpretazione della saga e dei suoi personaggi principali, tra feroci combattimenti e una collaborazione inedita tra Link e Zelda. Guardatelo, perché ne vale la pena. Lo trovate in testa alla notizia.



Qui di seguito trovate anche un filmato dietro le quinte di The Legend of Zelda: The Blood Moon, che fa ben capire il lavoro che c'è dietro a questo pur breve film.



Vale la pena di ricordare che la saga di The Legend of Zelda è una delle più amate del mondo dei videogiochi, pur essendo da sempre esclusiva per le console di Nintendo. Ci sono in realtà alcuni titoli pubblicati su altre macchine, ma è meglio dimenticarli. Nintendo ha già annunciato di essere al lavoro di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, dopo l'immenso successo del primo episodio.