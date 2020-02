Dragon Ball Z x God of War: Darbula disegnato dall'Art Director di Sony Santa Monica

Raf Grassetti, Art Director presso lo studio di Santa Monica di Sony, ha lavorato a God of War. Ma cosa accadrebbe se per vari ed insondabili motivi decidesse di disegnare o lavorare a qualche personaggio di Dragon Ball Z?

Oggi possiamo rispondere alla domanda che non vi siete mai posti: il risultato sarebbe semplicemente eccezionale. Difatti l'Art Director in questione ha realizzato un modello 3D di Darbula, una sorta di fanart sulla cui qualità artistica molto semplicemente c'è poco da pronunciarsi. Trovate l'immagine poco più avanti in calce a questo articolo, e siamo sicuri che l'apprezzerebbero anche Akira Toriyama e Toyotaro. Gli utenti di Reddit l'hanno già fatto.

Passiamo ad altro. Come ricorderete il capitolo 56 del manga Dragon Ball Super è già disponibile da un po': entro febbraio 2020 verrà anche pubblicato il capitolo 57, dove forse vedremo finalmente l'entrata in scena di Goku, Vegeta e Moro. Ricordiamo che Dragon Ball Super è il sequel ufficiale di Dragon Ball Z.