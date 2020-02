One Piece, Zoro nello stile di anime e manga differenti

L'artista santoryubeastZ torna alla carica: è l'autore che di tanto in tanto rielabora i personaggi di alcuni franchise come One Piece, nello stile di anime e manga differenti. Lo ha fatto ancora una volta, questa volta prendendo spunto da Roronoa Zoro.

Zoro è uno dei protagonisti del manga e anime di One Piece: fu il primo membro della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, dopo il suo stesso capitano. Su Twitter, santoryubeastZ ha realizzato una bella fanart disegnandolo nello stile di tanti anime e manga diversi: le nostre versioni preferite sono quelle di Bleach, Dragon Ball Z e My Hero Academia, ma anche lo Zoro di Attack on Titan ha il suo perché. E qual è il vostro preferito, invece? Fatecelo sapere tra i commenti di questo articolo.

Come ricorderete, il manga di One Piece ha saltato il solito appuntamento settimanale: dunque il capitolo 971 arriverà solo tra sette giorni. Vi terremo aggiornati e vi lasciamo intanto all'immagine promessa e tanto attesa.