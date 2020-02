One Piece: il manga di Eiichiro Oda si prende una pausa e salta questa settimana

Niente manga di One Piece questa settimana: l'opera di Eiichiro Oda nel fine settimana dell'8 e 9 febbraio 2020 si prende una pausa, saltando la consueta pubblicazione. Significa che dovrete attendere ancora diversi giorni, prima di poter leggere l'esito dello scontro Oden VS Kaido.



Per fortuna la pausa in questione del manga di One Piece non dovrebbe essere eccessiva: il capitolo 971 verrà pubblicato la prossima settimana, presumibilmente attorno al 15 e 16 febbraio 2020. Sarà possibile poi leggerlo o in formato cartaceo nel solo Giappone, oppure online in lingua inglese, gratuitamente e legalmente sul sito di Manga Plus.

Veniamo anche ai dettagli dell'arco narrativo di Wano, ancora al centro del manga di One Piece con il suo corposissimo ed importantissimo flashback: Kaido e Oden si sono finalmente scontrati, e il secondo dei due sembra aver avuto la peggio (grazie all'inganno di Kaido). Resta da capire cosa accadrà ora a Wano, anche se il lettore sa che nel tempo presente di Rufy Cappello di Paglia il paese è controllato proprio da Orochi e Kaido.