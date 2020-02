Dead Space, l'autore sta per annunciare il suo nuovo gioco

Michael Condrey, l'autore di Dead Space, rivelerà il suo nuovo gioco nei prossimi mesi, stando a Take-Two, l'etichetta che controlla il suo studio, 2K Silicon Valley. La notizia è filtrata dal recente meeting finanziario del publisher, dove si è appreso che anche Hangar 13, lo studio di Mafia 3, svelerà il suo nuovo titolo nei prossimi mesi.



Sfortunatamente mancano dettagli su entrambi i giochi, titoli compresi. Take-Two si è limitata a menzionarli per dare agli investitori il quadro degli investimenti attuali e delle future uscite, ma non ha detto altro, nemmeno per quali piattaforme li vedremo. Probabilmente per PC, PS5 e Xbox Series X, ma è davvero prematuro dirlo.



Condrey è uno dei fondatori di Sledgehammer Games, studio attualmente dedito alla serie Call of Duty che ha lasciato da tempo. Nel suo portfolio compaiono giochi di primissimo piano quali Dead Space, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: WWII e Call of Duty: Advanced Warfare. Ovviamente non è uno che abbia difficoltà a dirigere uno studio di sviluppo di grandi dimensioni.



2K Silicon Valley è stata fondata nel 2019, quindi è abbastanza stupefacente che abbia già un gioco presentabile. Del resto potrebbe essere un nuovo caso Bioshock 4, svelato ma ancora nelle fasi preliminari dello sviluppo, tanto che ci vorranno anni per giocarci. Oppure potrebbe trattarsi di un progetto minore di rodaggio. Per ora, purtroppo, possiamo fare solo ipotesi.