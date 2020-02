Fortnite: Spina D'Amore nel negozio del 9 febbraio 2020

Epic Games ha finalmente reso disponibile il suo negozio domenicale di Fortnite Capitolo 2: vediamo dunque tutti i contenuti previsti per oggi, 9 febbraio 2020. Come immaginerete la nuova Skin che debutta oggi è ancora una volta a tema San Valentino 2020, come il Ranger dell'Amore di ieri.

Nel negozio odierno di Fortnite Capitolo 2 troverete Spina D'Amore, una delle nuove skin a tema San Valentino 2020 introdotta recentemente con l'Aggiornamento 11.50 di Epic Games. Essendo epica il suo prezzo proposto è di 1500 V-buck, cioè circa 15 euro al cambio. Tornano nel negozio di Fortnite anche Bruhma e Difensore dei boschi, skin rare proposte al prezzo di 1200 V-buck cadauna (1200 V-buck). I balletti in evidenza di oggi, da ultimo, sono Electro Swing, Mi sento elegante e Vieni qua.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 9 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide a tempo straordinario di Epic Games proseguiranno ancora er una decina di giorni, fino al debutto del Capitolo 2 Stagione 2.

Spina D'Amore (Costume) - 1500 V-buck

Difensore dei boschi (Costume) - 1200 V-buck

Bruhma (Costume) - 1200 V-buck

Rivolta (Costume) - 1200 V-buck

Luca notturna (Costume) - 800 V-buck

Electro Swing (Emote) - 500 V-buck

Ninjorsetto (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Mi sento elegante (Emote) - 500 V-buck

Vieni qua (Emote) - 200 V-buck