Pokémon GO: Riolu e Hippopotas shiny disponibili, come ottenerli

In occasione del nuovo evento di Pokémon GO dedicato alla Quarta Generazione di Sinnoh, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno reso disponibili le versioni cromatiche di Riolu ed Hippopotas, fino ad oggi assenti. Ma come ottenerli senza cedere alla follia? Vediamo qualche consiglio utile.

Riolu ed Hippopotas Shiny sono ora disponibili su Pokémon GO (a margine ricordiamo che su Google potete votare il vostro Pokémon preferito), ma in modi differenti: l'ippopotamo infatti può essere trovato in tutto il mondo allo stato selvatico, anche con spawn aumentato. Riolu invece resta vincolato alle Uova Pokémon da 7KM, dunque è ottenibile solo tramite schiusa. Se per Hippopotas Shiny non sembrano esserci dubbi sull'ottenimento: dovete "toccarne" il più possibile durante gli incontri selvatici; qualche consiglio va invece dato per Riolu Shiny.

Innanzitutto dovrete scambiare molti pacchi amicizia con i vostri Amici su Pokémon GO: l'Uovo da 7KM può essere ottenuto solo da lì. Sarà poi opportuno accumulare varie Incubatrici per schiudere molte uova nello stesso momento, perché le Uova da 7KM presentano non solo Riolu come ricompensa, ma anche molti altri esemplari. Almeno in questo caso, comunque, sembra che lo shiny rate da schiusa sia stato leggermente aumentato: dunque uscite di casa e schiudete quante più uova gialle possibile.