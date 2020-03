Nintendo Switch, vinta la causa legale contro Gamevice sul design di Joy-Con e console

Nintendo ha vinto la causa legale contro Gamevice sul design di Nintendo Switch e relativi Joy-Con in particolare, un caso in cui la compagnia nipponica si trovava accusata di aver copiato alcuni elementi e brevetti dall'altra.



Gamevice è un produttore specializzato in prodotti per smartphone e piattaforme mobile, il quale sosteneva che Nintendo Switch e i suoi Joy-Con staccabili infrangessero dei brevetti che erano stati registrati in precedenza per alcuni controller e accessori per dispositivi mobile.



L'accusa risale al 2018 e da lì era partita la causa legale contro Nintendo, tuttavia la Patent Trial and Appeal Board, secondo quanto emerso oggi, ha invalidato tutto l'impianto accusatorio. La questione è soprattutto incentrata sull'idea dei Joy-Con come controller da attaccare al dispositivo, ma l'accusa a quanto pare non regge.



La Board ha infatti rilevato alcune incongruenze in quanto riferito da Gamevice: i dispositivi di quest'ultima sono infatti montati su una sorta di ponte e devono poi essere attaccati a un dispositivo, smartphone o tablet. Al contrario, i Joy-Con di Nintendo Switch sono indipendenti e funzionano anche in wireless, dunque anche seguendo alla lettera i brevetti registrati non ci sarebbe infrazione da parte di Nintendo.



Nel frattempo, è stata annunciata la nuova colorazione Corallo di Nintendo Switch Lite anche in Italia con uscita in aprile, mentre siamo ancora in attesa di scoprire qualcosa sul nuovo possibile Nintendo Direct di marzo.