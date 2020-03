Porno gratis, anche la giapponese SOD offre video causa Coronavirus

Porno gratis? Dopo la lodevole iniziativa di Pornhub, anche la giapponese Software on Demand, per gli amici SOD, ha deciso di distribuire gratuitamente i suoi video per alleviare le pene (le, plurale) di chi si trova in quarantena a causa del Coronavirus.



Parliamo in questo caso di ben 200 filmati accessibili gratuitamente dal sito ufficiale della casa produttrice, naturalmente preso d'assalto in queste ore e dunque difficilmente raggiungibile (però provateci, eh). Un gran bel gesto dopo quello compiuto appunto da Pornhub.



Come già riportato, sono state numerose le iniziative del mondo della tecnologia mirate a supportare le persone che si trovano in difficoltà per via della diffusione del virus e che devono stare in quarantena forzata.



Sappiamo che Amazon Prime Video si è sfilata quando la zona rossa è stata estesa al nostro intero paese, ma a questo indirizzo potete trovare un elenco aggiornato delle risorse gratuite per la solidarietà digitale.