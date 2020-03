Google Play Store: serve più tempo per approvare le nuove app, causa Coronavirus

Nessuna applicazione viene pubblicata sul Google Play Store, il negozio digitale più famoso di Google, senza aver prima superato una fase di revisione con conseguente approvazione. Ma la stessa adesso richiederà più tempo del previsto, a causa del Coronavirus.

Questo è l'avviso che Google sta mandando agli sviluppatori di tutto il mondo nelle ultime ore. Revisione e approvazione delle app proseguiranno lo stesso, ma a causa della pandemia legata al Coronavirus l'intero processo subirà notevoli rallentamenti, che potranno anche superare un'intera settimana per singola app. Se dunque aveva sottoposto a Mountain View una vostra app, e la società non si è fatta più viva, aspettate: potrebbe volerci una settimana, oppure potrebbero volercene due, oppure anche più tempo.

Sempre meglio del ban diretto a tutte le app del Coronavirus sul Google Play Store, comunque. E ad ogni modo, questi rallentamenti non riguardano solo Mountain View: anche YouTube ha annunciato che i controlli in questo periodo saranno molto più precisi e puntuali, con interventi umani piuttosto che legati ai sistemi basati sul machine learning. Questo anche per evitare disinformazione, fake news, e l'approvazione di app/video che intendano sfruttare il Covid-19 per trarre profitti.