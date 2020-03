The Last of Us 2: Ellie più agile, un video mostra fasi platform e verticalità

The Last of Us 2 vanterà fasi platform più complesse e una maggiore verticalità dell'azione, mettendoci nei panni di una Ellie più agile rispetto al passato.



Lo ha rivelato Naughty Dog, mostrando un breve video in cui appunto la protagonista di The Last of Us: Parte II si arrampica su di una cassa, poi sul tetto di un camion e infine salta sul rimorchio.



Il personaggio viene seguito da Dina, il che significa che si tratta probabilmente di sequenze di gameplay catturate dalle prime ore della campagna, ma anche in questo caso la grafica non delude, vedi le reazioni della neve a ogni interazione.



The Last of Us 2 arriverà a proporre scalate spettacolari come quelle viste in Uncharted 4: Fine di un Ladro? Improbabile, ma di certo ci saranno sviluppi che vanno al di là di quanto visto nel primo capitolo.



La domanda che molti utenti si pongono è se oggi, durante la presentazione di PS5 con Mark Cerny, Sony avrà l'occasione di mostrare anche qualche gioco e magari discutere della retrocompatibilità migliorativa, feature che coinvolgerà per forza di cose anche il nuovo progetto di Naughty Dog.





In The Last of Us Part II, Ellie is more agile in combat and when exploring the world, allowing us to introduce new verticality and discoverable areas to environments as you climb and jump over obstacles. pic.twitter.com/n9bwpXLB9q — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 17, 2020