Fortnite, distruggi i gabinetti (sfide Deadpool)

Distruggi i gabinetti è una sfida appena arrivata su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, fa parte del set sfide di Deadpool. In questa rapida guida, dunque, vi spieghiamo come completarla facilmente e rapidamente: ci vorrà un po' più di tempo rispetto a Trova lo Stura-WC di Deadpool, ma non così tanto.

Per completare la sfida Distruggi i gabinetti del set di Deadpool, dovrete questa volta avviare una nuova partita (o più partite) su Fortnite Battaglia Reale: poco importa che si tratti della modalità standard, di una MAT (modalità a tempo) o di Rissa a Squadre. Da questo momento in poi, il vostro compito è quello di atterrare presso le abitazioni dell'isola, per poi distruggere tre gabinetti (WC). Anche in partite differenti, e non necessariamente nella stessa città.

Sono tante le posizioni dell'isola di Fortnite Capitolo 2 che possono tornarvi utili: per esempio Borgo Bislacco, Parco Pacifico e Corso Commercio. Ecco un pratico video da tenere d'occhio.