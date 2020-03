Final Fantasy 7 Remake, storia e combattimenti in video nei nuovi spot giapponesi

Final Fantasy 7 Remake è protagonista di due nuovi spot giapponesi che illustrano in video la storia e i combattimenti del gioco, disponibile in esclusiva temporale su PS4 a partire dal 10 aprile.



Caratterizzato da una trama che riprende in maniera quasi identica quella del gioco originale del 1999, Final Fantasy VII Remake ci metterà nei panni di Cloud Strife, abile mercenario al servizio del gruppo ecoterrorista AVALANCHE.



Determinati a contrastare lo strapotere della corporazione elettrica Shinra, i membri della squadra dovranno affrontarne le milizie per perseguire l'obiettivo di liberare Midgar dall'ingombrante presenza dell'azienda, ma l'impresa non sarà affatto semplice.



A differenza del gioco originale, il sistema di combattimento sarà una fusione tra azione in tempo reale, simile a Dissidia Final Fantasy, ed elementi strategici.



Per lavorare su Final Fantasy VII Remake sono tornati nel team di sviluppo alcuni membri-chiave dello staff originale di Final Fantasy VII: Tetsuya Nomura è rientrato nel ruolo originale di character designer e in veste di director, il direttore originale Yoshinori Kitase compare adesso come produttore, Kazushige Nojima è tornato a scrivere la sceneggiatura ed è stato coinvolto anche lo storico compositore Nobuo Uematsu.