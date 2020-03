Coronavirus, esce per riprendersi una console ma gli trovano droga negli slip: denunciato un 20enne

Nuova strana storia in questi giorni da emergenza coronavirus arriva da Jesolo, dove un ventenne è stato denunciato per possesso di droga, dopo aver dichiarato di essere uscito per recuperare una console da videogiochi nel bel mezzo del blocco alla circolazione imposto in questo periodo.



La questione avrebbe dei risvolti quasi comici, se non fosse una situazione effettivamente drammatica: il ragazzo è stato fermato per un controllo, come normalmente avviene in questi giorni di blocco degli spostamenti in tutta Italia, e per giustificarsi ha affermato di essere uscito per riprendersi una console da un parente. Già questa affermazione poteva valere una denuncia per violazione del decreto sulla limitazione degli spostamenti, ma questo si è poi rivelato il problema minore.



Dimostrandosi piuttosto nervoso, il ragazzo ha spinto gli agenti a indagare con un cane antidroga: il prode "Baskoo" (questo, a quanto pare, il nome del cane) ha dunque scoperto che il ventenne nascondeva qualcosa nelle mutante, e non era quello che si potrebbe pensare. Si trattava di circa 60 grammi di marijuana.



Il ragazzo è stato dunque portato presso il comando della Polizia Municipale di Jesolo ed è stato quindi denunciato per possesso di stupefacenti e per violazione del DPCM sulla limitazione degli spostamenti attualmente in vigore.



Peraltro, altri due cittadini di Treviso sono stati denunciati nella stessa zona per la violazione del decreto, essendo andati a fare acquisti a Jesolo, evidentemente di prodotti non strettamente necessari.



Si tratta dunque di un altro capitolo delle cronache dall'Italia ai tempi del coronavirus, giunta a stretto giro da quella sui due uomini trovati a scambiarsi PS4 e giochi in modo losco al cacciatore di Pokémon denunciato.