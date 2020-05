Dragon Ball, sexy Bulma nel cosplay di cuhntslayer

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema Dragon Ball: in particolare oggi venerdì 22 maggio 2020 torna a farla da protagonista la sexy Bulma della prima serie manga e anime di Akira Toriyama. Era da un po' che non veniva realizzato un costume quantomeno decente.

Sexy Bulma è uno dei personaggi più amati, tuttavia, nel mondo dei cosplayer (almeno di quelli dediti all'opera di Akira Toriyama). La cosplayer cuhntslayer le ha dunque dedicato il suo lavoro: dal punto di vista della fedeltà c'è davvero poco da obiettare, ma bisogna anche notare come i tatuaggi "stonino" abbastanza con Bulma, che non ne ha mai presentati (neppure in Dragon Ball Z e in Dragon Ball Super). Il cosplay si trova dunque a metà tra la rielaborazione personale del personaggio e l'attinenza alle sue comparse nella serie anime e manga.

Eccovi qui di seguito il cosplay di sexy Bulma nella sua bella immagine: cosa ne pensate? È superiore, identico o inferiore rispetto a quelli che vi abbiamo proposto negli scorsi giorni? Prima di salutarci è doveroso ricordarvi di dare un'occhiata anche agli altri costumi che vi abbiamo proposto negli scorsi giorni: