Google Assistant: 17 alternative ridicole ad Ok Google, funzionano davvero

Di certo sarà capitato a tantissimi tra in nostri lettori di attivare Google Assistant in modo completamente casuale, senza cioè pronunciare volontariamente la ben nota sequenza Ok Google. Ma quanto è possibile distorcere questa frase chiave, in modo che l'assistente virtuale di Mountain View capisca comunque Ok Google?

La curiosa ricerca è stata portata a termine dalla redazione di 9to5Google, che ha trovato ben 17 alternative ad Ok Google, che funzionano davvero. Alternative ridicole, assurde, talvolta divertentissime, ma il punto è proprio questo: che funzionano. Potreste tranquillamente pronunciarle a caso a voce alta, e non di rado il vostro Google Assistant si attiverebbe, sia su uno smartphone Android che su un dispositivo Google Home posizionato in casa. C'è persino Ok Goku, che da adesso dovrebbe diventare ufficialmente la vostra preferita.

Ecco dunque l'elenco completo con tutte le alternative ad Ok Google: di tanto in tasto la frase di attivazione alterata è simile all'originale, ma in molti altri casi è anche completamente differente. Comunque Google sarebbe già al lavoro per rendere l'Ok Google più preciso.

Okee Doodle

Ok Boo Boo

Hey Goo Goo

Cocaine Poodle

Ok Strudel

Hey Noodle

Egg Noodle

Eggo Waffle

Ok Hugo

Ok Dougal

Ok Frugal

Hey Googs

Okay gurl

Ok Goku

Hey Nurgle

Dis Google

Say Google