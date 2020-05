Pac-Man Live Studio su Twitch è una sorta di Mario Maker sul celebre personaggio Namco

Pac-Man Live Studio è un'interessante iniziativa annunciata da Bandai Namco e Amazon all'interno dei festeggiamenti per i 40 anni di Pac-Man e si potrebbe definire una sorta di Mario Maker in versione Pac-Man, anche se non è un videogioco nel senso più tradizionale del termine essendo fruibile direttamente su Twitch.

Si tratta soprattutto di un'esperienza interattiva di Twitch, che consente di costruire livelli e soluzioni di gioco basate sul celebre meccanismo dell'originale Pac-Man, condividendoli con altri utenti attraverso la piattaforma streaming di Amazon.

In pratica, si potrà giocare a Pac-Man Live Studio direttamente sul canale Twitch dedicato, dunque senza dover scaricare nulla ma controllandolo direttamente all'interno di Twitch. L'elemento più interessante è dato dalla possibilità di poter creare i propri livelli e poi metterli in condivisione, ma ovviamente questi possono essere anche giocati dalla community.

Pac-Man Live Studio può essere giocato in singolo o in multiplayer cooperativo online, con il gameplay classico della serie applicato però al particolare editor che consente soluzioni di gioco piuttosto nuove. Presente anche una modalità Infinita che fa andare avanti in maniera indeterminata alla ricerca dell'high score più alto, in una sfida costante con gli altri giocatori online.

È comunque presente anche la modalità Classica che riporta tutto agli standard dei primi anni 80, ma l'elemento di particolare interesse rimane probabilmente il Maze Creator con il quale potremo costruire i livelli e condividerli con gli altri.

È già da un po' di tempo che sono iniziati i festeggiamenti per il quarantesimo compleanno di Pac-Man, con la canzone ufficiale scritta da Ken Ishii lo scorso novembre, l'offerta di aprile con Pac-Man Championship Edition 2 gratis per PS4, PC e Xbox One e questo Pac-Man Live Studio, ma ci saranno probabilmente alte iniziative in arrivo.