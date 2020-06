FIFA 20: il rumore del pubblico verrà usato nelle partite di Premier League

FIFA 20 avrà una sua presenza importante all'interno delle partite di Premier League trasmesse in TV, a quanto pare, visto che il rumore del pubblico verrà utilizzato per simulare la presenza dei tifosi e il classico accompagnamento audio alle partite, che si svolgeranno senza pubblico reale in presenza.

La Premer League dovrebbe ripartire ufficialmente tra pochi giorni, ma le partite si svolgeranno a porte chiuse, ovviamente per garantire la sicurezza e la salute pubblica ed evitare assembramenti a causa della pandemia da coronavirus. Per cercare di ravvivare il clima, almeno nella trasmissione delle partite in TV, Sky Sports e la Premier League a quanto pare si sono accordati con Electronic Arts per utilizzare l'audio di FIFA 20 nelle partite.

L'idea è di ricreare "la vibrante atmosfera degli scontri di Premier League", perché le partite negli stadi a porte chiuse saranno ovviamente caratterizzati da un inquietante silenzio, che almeno sulle prime risulterà molto bizzarro e in ogni caso trasforma fortemente l'atmosfera classica del calcio.

Utilizzando il pubblico virtuale di FIFA, Sky Sports sceglierà probabilmente anche i cori e le tracce audio che si associano più precisamente alle varie squadre in campo, vista la presenza dei cori differenziati.

La compagnia ha inoltre intenzione di applicare alcune funzioni interattive alla trasmissione delle partite, come la possibilità di seguire i match insieme ad amici a distanza e interagire in qualche modo, cosa che dovrebbe influire anche sul rumore di fondo delle partite. "Vogliamo che gli spettatori di Sky Sports possano avere la migliore esperienza di visione delle partite, anche se non possono essere allo stadio o guardarle con le loro famiglie e amici", ha affermato Row Wester, managing director.

D'altra parte, FIFA è rimasto particolarmente attivo anche nel corso del lockdown con l'organizzazione delle varie competizioni eSport online come la eSerie A in Italia e la eLaLiga in Spagna.