eSerie A TIM, sabato e domenica si giocheranno gli ultimi tornei della stagione

Sabato 6 e domenica 7 giugno si giocheranno gli ultimi tornei della prima stagione della eSerie A TIM. Una stagione che per colpa dell'emergenza coronavirus è stata più tribolata del previsto, ma ha messo comunque in luce diverse potenzialità dell'esport italiano. Per questo motivo la Lega Serie A ha rinviato l'inizio ufficiale del campionato eSport alla prossima stagione.

Con un breve comunicato, la eSerie A TIM annuncia gli ultimi due tornei della stagione: sabato 6 e domenica 7 ci saranno due appuntamenti molto particolari ai quali parteciperanno tutti i team del campionato. Una sorta di festa di fine anno, pensata per festeggiare le tante cose che si sono riuscite a fare questa stagione nonostante le difficoltà di questo terribile 2020.

E per rinviare l'appuntamento alla stagione eSerie A TIM 2020/21.

Ecco il comunicato:

Dopo numerose amichevoli ed eventi di successo che hanno visto protagonisti tutti i Team, la eSerie A TIM torna con due ultimi imperdibili appuntamenti sabato 6 e domenica 7 giugno per concludere questa prima stagione di Esports.

Due tornei con modalità di gioco molto particolari, improntate al divertimento: una grande festa finale alla quale parteciperanno i team della eSerie A TIM in attesa della prossima eSerie A TIM 2020/21.

Appuntamento, dunque, in live streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM per seguire in diretta entrambi i tornei a partire dalle h. 15.

Vi aspettiamo, non mancate!