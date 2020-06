Nvidia GeForce RTX 3080, la GPU mostra il suo strano aspetto per la prima volta in foto

Nvidia GeForce RTX 3080 è destinata a rappresentare il nuovo punto di riferimento in termini di GPU per PC, come flagship di Nvidia, ma non ci sono ancora informazioni sulla sua disponibilità, dunque risulta sorprendente riuscire a vederne già l'aspetto in foto.

Ovviamente non si tratta di materiali promozionali ufficiali, dunque vanno presi un po' con le pinze, anche se la foto sembra decisamente autentica e consente anche di trarre alcune conclusioni sul design della nuova scheda grafica di alto profilo da parte di Nvidia.

La foto è trapelata online attraverso Videocardz e mostra un aspetto piuttosto atipico per la GeForce RTX 3080, almeno per quanto riguarda questa prima versione sviluppata direttamente da Nvidia, a cui seguiranno ovviamente le versioni create dai vari produttori sul mercato.

In base alla foto, possiamo dunque iniziare a fare delle supposizioni sul design e il funzionamento della GPU, in particolare sul sistema di dissipazione. La GeForce RTX 3080 a quanto pare ha due ventole poste in due direzioni opposte, probabilmente per garantire il flusso d'aria attraverso il dissipatore ed estrarre il calore espellendolo verso l'esterno.

Il dissipatore ha una forma incurvata decisamente atipica, che potrebbe avere a che fare con una progettazione tutta impostata sul differenziale di pressione tra le varie parti dell'hardware in modo da convogliare il calore ed espellerlo, anche in accordo con la particolare configurazione delle ventole bidirezionali.

Il circuito stampato alla base della GeForce RTX 3080 sembra avere una forma irregolare, senza andare a toccare la parte con le ventole e risultando dunque più piccolo e dello standard, con una forma adatta ad ospitare il sistema di dissipazione senza ostruirlo. Si tratta chiaramente di una conformazione difficile da riprodurre per i produttori di terze parti e che probabilmente si troverà soltanto nelle Founder's Edition di Nvidia.

Per il resto, fin qui è emerso che la GeForce RTX 3080 dovrebbe basarsi sulla GPU GA104 con 48SMs (3072 CUDA core), leggermente più di quelle riscontrabili nella RTX 2080, ma tutto l'hardware dovrebbe avere performance comunque molto superiori nonostante l'incremento quantitativo limitato in termini di numero di elementi. Secondo quanto riferito da alcune voci di corridoio, GeForce RTX 3080 Ti potrebbe essere più veloce del 50% di un RTX 2080 Ti con i 4K.