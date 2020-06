Project Cars 3 è diretto dal responsabile di Driveclub, Paul Rustchynsky

Project Cars 3 è stato appena annunciato da Slightly Mad Studios e Bandai Namco, ma forse un dettaglio di non secondaria importanza è rimasto un po' in ombra in queste ore, visto che il director del gioco è Paul Rustchynsky, che fu responsabile anche di Driveclub.

Il nome lo ricordiamo molto bene: si tratta di uno degli elementi di spicco di quello che era Evolution Studios, il team responsabile di Driveclub su PS4. Paul Rustchynsky ha avuto peraltro un approccio molto positivo e attivo nei confronti della community durante il lungo percorso effettuato dal gioco, dalla sua incerta partenza fino alle ultime evoluzioni, quando Driveclub aveva raggiunto una notevole completezza e ampiezza nelle fasi della maturità.

Nel lungo periodo, durato anni, Rustchynsky è rimasto sempre molto aperto ai feedback e particolarmente comunicativo nei confronti della community, cosa che promette bene anche per Project Cars 3, sperando che quest'ultimo ovviamente non incontri i problemi al lancio del suo precedente progetto.

Sony ha successivamente chiuso Evolution e gli sviluppatori del team sono stati licenziati, ma hanno in gran parte trovato nuove collocazioni in altri team specializzati proprio in racing game: molti sono stati assunti da Codemasters e alcuni, come Paul Rustchynsky appunto, sono stati inseriti in Slightly Mad Studios, team che nel frattempo è diventato interno all'etichetta britannica essendo stato acquisito.

Non sappiamo ancora se questa nuova introduzione possa aver portato a qualche cambiamento sensibile nel gameplay di Project Cars 3, considerando come Rustchynsky sia più specializzato in racing game arcade, ma non vediamo l'ora di scoprirlo.

Project Cars 3 è emerso pochi giorni fa, annunciato in video con trailer e periodo di uscita, con lancio previsto già nel corso dell'estate su PC, PS4 e Xbox One. Per maggiori informazioni sul nuovo capitolo, vi rimandiamo all'anteprima del racing game di Bandai Namco e Slightly Mad Studios.