Star Wars Maverick, la presentazione ha una nuova data fissata?

Star Wars Maverick potrebbe avere la presentazione decisamente vicina, dopo uno spostamento effettuato rispetto alla data prevista inizialmente a causa dei noti eventi attualmente in corso legati al movimento Black Lives Matter, fissata adesso per il 9 giugno 2020.

L'informazione, così come quella che parlava dei prossimi giorni per la presentazione del gioco, non è ancora ufficiale ma proviene da un paio di fonti che possono essere considerate vagamente affidabili, ovvero Bespin Bulletin e il solito Jeff Grubb: entrambi puntano sul 9 giugno 2020 come giorno di presentazione di Star Wars Maverick, ovvero il nuovo videogioco su Star Wars indicato al momento con questo nome provvisorio, dopo il posticipo dell'evento inizialmente previsto per il 2 giugno.

Il tutto era partito inizialmente da un tweet da parte di Motive Montreal, il team di Electronic Arts che a quanto pare era pronto a svelare qualcosa: "Ci siamo! La famiglia Motive è emozionata di condividere informazione su chi è e cosa sta facendo". Il tweet è stato peraltro rilanciato dal solito Jason Schreier, il quale ha aggiunto "Sembra che qualcuno si stia preparando ad annunciare un nuovo gioco".

Il team in questione sarebbe dunque responsabile di Star Wars Maverick, titolo comparso la prima volta a marzo sul PlayStation Store europeo ma evidentemente prima del tempo, considerando che non è stato ancora annunciato ufficialmente.

Sarebbe questo anche il gioco a cui si riferirebbe la famosa "foto di Mel Gibson" che compare sempre nell'ormai celebre calendario del giornalista Jeff Grubb sui vari eventi previsti per questa estate, finora dimostratosi piuttosto affidabile. Il riferimento è appunto al film Maverick con l'attore in questione, un omonimo del nuovo gioco di Star Wars. Nel calendario, ulteriormente modificato, la presentazione è ora piazzata al 9 giugno.