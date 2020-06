Indie Live Expo 2020, la presentazione dedicata agli indie, è ora in diretta in livestream

Indie Live Expo 2020 è attualmente in diretta, partita in questi minuti con un livestream che promette di mostrare diverse novità provenienti dall'ambito di sviluppo dei videogiochi indie per il prossimo futuro, compresi diversi team di notevole interesse da tutto il mondo.

Partito con una bizzarra performance strumentale da parte del batterista mascherato Dainashi, che ha eseguito un interessante medley di pezzi da Undertale e Touhou Project, la trasmissione affronterà una serie di argomenti e ospiterà varie presentazioni per quanto riguarda vari team di sviluppo giapponesi e internazionali.

Tra le sezioni della trasmissione, che potete vedere nello streaming riportato qui sopra, ci sono Indie Live Premiere con varie presentazioni di nuovi titoli in sviluppo, Indie Picks con introduzioni su specifici progetti scelti nell'ambito dell'evento, Indie Waves con presentazioni di nuovi titoli a gruppi tematici, Indie Studios Around the World con vari panel su numerosi argomenti inerenti lo sviluppo indie e molto altro, come approfondimenti sulle produzioni effettuate con Unity, Inti Creates come ospite speciale e qualche annuncio a sorpresa e vari altri eventi all'interno della diretta.

Da notare che tra gli sponsor c'è anche Sony PlayStation e l'evento si è aperto con una presentazione di Shuhei Yoshida, oltre a ID@Xbox per Microsoft, dunque possiamo aspettarci novità interessanti anche in ambito console. Tra le compagnie coinvolte, segnaliamo la presenza di: