Valorant, i team eSport più forti del Nord America in una classifica

Valorant è arrivato: lo sparatutto in prima persona multigiocatore di Riot Games è attualmente disponibile su PC e sembra già intenzionato ad ottenere la sua personalissima community di appassionati. Intanto cominciano i preparativi per il primo torneo mondiale ovviamente, e il mondo dell'eSport è in subbuglio. Ma quali sono i team competitivi più forti?

Intanto possiamo parlarvi dei team eSport più forti del Nord America, grazie ad una classifica stilata proprio in queste ore da espn.com. La "corsa al competitivo" di Valorant è dovuta al fatto che Twitch ha già in programma il suo bel torneo con un montepremi complessivo di 200.000 dollari: potranno partecipare i giocatori provenienti da vari paresi del mondo. Ma prima, chiaramente, bisognerà posizionarsi per bene, e Valorant possiede delle classifiche che chiunque può consultare. Motivo per il quale Dr Disrespect ha disinstallato il gioco, dopo essere stato sconfitto e deriso.

Stando ai dati raccolti da Twitch e basati sulle ultime sessioni di gioco competitive su Valorant, in Nord America è il Team Brax ad essere attualmente in testa; in squadra c'è anche Tyler "Ska" Latham, ex pro player di Counter-Strike. Team TenZ si trova per il momento subito al secondo posto (ci sono Tyson "TenZ" Ngo e i suoi compagni), mentre al terzo segnaliamo la presenza del Team Hiko. Tra l'altro Team Hiko partecipò già ad un torneo di Valorant mentre il gioco era ancora in fase di beta, e vince 20.000 dollari: era il T1 x Nerd Street Gamers Invitational.

Dopo questa breve premessa, vediamo infine la classifica; ecco i 10 team eSport di Valorant più forti del Nord America:

Team Brax Team TenZ Team Hiko Team Aceu Team Dizzy Team Myth Team Jakenbakelive Team fl0m Team Mendo Team Kephrii