No More Heroes 3, Suda51 mostra un primo screenshot del gioco

No More Heroes 3 si mostra nel primo screenshot in assoluto tratto direttamente dal gioco, anche se l'immagine è abbastanza particolare, presentata suo modo dal vulcanico creatore Suda51, che ovviamente non poteva proprio mostrare il gioco in maniera normale.

Il messaggio su Twitter di Suda51 è ovviamente alquanto bizzarro: "Sono Mr. Meeseeks! Guardatemiii!" Si legge nel tweet, in cui a quanto pare a parlare è il bizzarro personaggio in primo piano, peccato che l'attenzione sia ovviamente rivolta alla scena alle spalle di Mr. Meeseeks, che sembra proprio essere una scena del gioco No More Heroes 3, attualmente in sviluppo per Nintendo Switch.

A dire il vero, non è che ci sia moltissimo da vedere: l'immagine mostra il protagonista Travis Touchdown con il suo tipico abbigliamento e gli occhiali da sole in posa plastica, ma si possono notare anche altri particolari sullo sfondo.

Tra i vari elementi, possiamo vedere la nuova moto del protagonista, una Santa Destroy alquanto decadente come città che farà da scenario agli eventi, come al solito, e il Motel "No More Heroes" ben visibile alle spalle del protagonista e questo, più o meno, è quanto.

Per il resto, attendiamo di vedere qualcosa di più consistente per il gioco di Suda51 in sviluppo su Nintendo Switch. Di No More Heroes 3 abbiamo visto il trailer dei TGA realizzato da professionisti degli anime, molto interessante ma non molto rappresentativo del gioco stesso. L'ultimo capitolo della serie è stato lo spin-off Travis Strikes Again: No More Heroes.