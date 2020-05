Valorant: Dr DisRespect perde una sfida e disinstalla il gioco, Ninja lo prende in giro

La breve ma intensa avventura di Dr DisRespect nel mondo di Valorant potrebbe essersi definitivamente conclusa, e di certo non nel migliore dei modi. Lo streamer americano, uno dei più noti al mondo su Twitch, ha infatti perso una sfida importante, è stato preso in giro da tantissimi streamer, infine ha disinstallato il gioco di Riot Games dal proprio PC. Ma procediamo con ordine.

Il tutto è accaduto ieri, 21 maggio 2020, quando Dr DisRespect e TimTheTatman si sono sfidati su Valorant: avrebbe vinto chi avesse ottenuto il punteggio migliore dopo aver completato tutte le sfide di piazzamento nel titolo di Riot Games. Nonostante le sue più volte sottolineate doti negli sparatutto in prima persona, Dr DisRespect ha però ottenuto un Bronzo 3, mentre TimTheTatman il ben più alto rango Argento 2, esattamente due livelli superiore. Certo, a Dr Disrespect sarebbe potuta andare anche peggio, ma comunque non è stato abbastanza. Il prezzo della scommessa è stato pagato subito dopo: 100 sottoscrizioni a Twitch.

Ma non è finita: da lì Dr Disrespect ha deciso di salutare definitivamente Valorant. "Prima di regalare le 100 sottoscrizioni, l'unica cosa che dovrò fare per il resto della giornata è eliminare questo gioco dal mio PC. Non lo giocherò mai più, via dal mio sistema". Una reazione forse leggermente esagerata, oppure volutamente provocatoria per dare spettacolo su Twitch. Ad ogni modo, ha effettivamente disinstallato il gioco. Forse lo reinstallerà in seguito: del resto Valorant ha già una data di uscita su PC, ed è più vicina di quel che pensate.

Tuttavia l'esito imprevisto è stato quello di aizzare contro se stesso il resto della community di pro player e streamer più noti al mondo. Michael Grzesiek per esempio ha taggato Dr Disrespect su Twitter con un molto eloquente "B R O N Z E", mentre Ninja lo ha preso in giro, rigirando il coltello nella piaga: "DUDE LOL, Dr Disrespect SI È PIAZZATO BRONZO 3 SU VALORANT". Lo streamer si è mostrato palesemente seccato da questi tweet, come potrete vedere da voi nel video qui di seguito riportato.