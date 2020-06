Animal Crossing: New Horizons, i Pokémon diventano gli abitanti nelle fanart di okeypokes

Negli scorsi giorni un artista dalle idee davvero molto originali ha deciso di trasformare i Pokémon in abitanti di Animal Crossing: New Horizons. E di certo non con mod o alterazioni ai file di gioco, ma sfruttando le capacità comunicative dei propri disegni. Curiosi di saperne di più? Ve li mostreremo in questo articolo.

L'artista in questione è okeypokes, e sta giustamente ottenendo i suoi riconoscimenti su Instagram. Che cosa disegna, nello specifico? Alcuni Pokémon provenienti da tutte le generazioni del franchise, ma "trasformati" in abitanti di Animal Crossing: New Horizons. Dunque camminano su due zampe, presentano tratti caricaturali e soprattutto sono tenerissimi avvolti nei loro vestitini. Peccato che non esistano; di conseguenza non potranno neppure mai entrare nella classifica degli abitanti più amati dai giocatori.

Ecco alcuni dei mostriciattoli tascabili Nintendo diventare abitanti di Animal Crossing, in questa prima immagine.