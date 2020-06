PS5, LinusTechTips chiede scusa ad Epic Games: Tim Sweeney ha ragione sull'SSD

Le ultime settimane hanno visto la rete impegnata in una nuova diatriba: quella sollevata dalle parole Tim Sweeney. Il programmatore e CEO di Epic Games, infatti, ha lodato più volte l'SSD di PS5, sostenendo che potrà rivoluzionare l'intero mercato e potenziare in futuro il funzionamento degli stessi PC. In tantissimi non hanno preso bene queste parole, attaccandolo direttamente: su tutti LinusTechTips. Che però pare essersi improvvisamente pentito.

LinusTechTips non è altri che Linus Sebastian, creatore di contenuti su YouTube: possiede un canale da ben 11 milioni di iscritti, ed è stato una delle personalità che più ha seguito la vicenda legata a PlayStation 5 e alle sue componenti hardware. Quanto Tim Sweeney ha affermato che PS5 potrebbe influenzare l'architettura PC e migliorarla, LinusTechTips è stato uno dei primi a contestare le sue parole, anche con toni molto veementi. Ma adesso ha deciso di chiedere scusa ad Epic Games. "Ho deluso e messo in imbarazzo me stesso. Tim Sweeney ha ragione su diversi aspetti, io stesso credo che il nuovo SSD di PlayStation 5, unito alle potenzialità di ottimizzazione della nuova console, potrebbe portare a risultati impensabili anche sugli attuali PC di fascia alta".

Una chiara marcia indietro, dunque. Tim Sweeney aveva affermato quanto segue, giorni fa: "La cosa entusiasmante per gli appassionati di PC è che l'architettura di PlayStation 5 rappresenta la prova concreta di un sistema che utilizza una decompressione ad alta velocità da SSD e trasmette i dati direttamente alla memoria video". Dunque ora pare che anche LinusTechTips sia d'accordo, almeno in parte, con le sue parole. Tanto che ha realizzato un nuovo video, scusandosi pubblicamente: potete trovarlo poco più avanti.

PlayStation 5 influenzerà davvero anche l'evoluzione dei PC? Forse è presto per dirlo: in effetti attualmente i giocatori si accontenterebbero anche solo di una presentazione ufficiale, dato che quella fissata ai primi giorni di giugno 2020 è saltata per via delle manifestazioni in USA.