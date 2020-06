One Piece, Nico Robin protagonista del cosplay di vilvarincosplay

Il fine settimana è ufficialmente cominciato, e ciò significa che vi permetteremo di inaugurarlo con un ottimo cosplay dedicato al mondo degli anime e dei manga più noti al mondo. Cominciamo con questo lavoro dove la protagonista è Nico Robin: certo, stiamo parlando naturalmente di One Piece.

La cosplayer vilvarincosplay ha dedicato il suo ultimo lavoro ad una rappresentazione fedelissima della Nico Robin di One Piece, con i vestiti successivi al salto temporale del manga e dell'anime. Non vi è praticamente un solo dettaglio fuori posto, come potrete vedere: occhiali da sole, parrucca, abito superiore, foulard e il resto degli accessori sono tutti semplicemente perfetti. Vilvarincosplay ha deciso di optare per un'interpretazione il più fedele possibile... e il meno volgare possibile.

Eccovi l'immagine del cosplay di Nico Robin di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento.