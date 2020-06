The Last of Us 2 potrebbe essere il più grande lancio della storia di PlayStation

Secondo i primi dati arrivati dai preordini di mezzo mondo, sembra che The Last of Us 2 sia destinato a diventare il più grande lancio tra tutte le esclusive di PlayStation. Il gioco di Naughty Dog, infatti, ha superato God of War in Brasile, mentre è davanti a Marvel's Spider-Man in Europa.

Nonostante le polemiche, nonostante tutti gli spoiler, sembra proprio che The Last of Us 2 sia destinato a diventare il più grande lancio di sempre tra le esclusive di PlayStation. L'ultima fatica di Naughty Dog, infatti, sta registrando dati di preordine davvero impressionanti in tutto il mondo. Dal Brasile all'Europa, sono tante le nazioni nelle quali il gioco ha registrato numeri da record.

Se tutto dovesse andare come previsto, in altre parole se le recensioni andranno bene, non ci saranno altri drammi legati a leak e spoiler o emergenze di carattere internazionale, il gioco di Naughty Dog batterà le vendite dei primi giorni sia God of War, sia Marvel's Spider-Man.

Nel frattempo, però, Sony dovrà anche risolvere il problema della presentazione di PS5: dopo aver atteso l'ultimo momento per annunciare quando mostrare la sua console next-gen, il colosso giapponese ha rinviato lo show, come segno di rispetto verso le proteste legate alla morte di George Floyd. Un rinvio che sta condizionando mezza industria: proprio in queste ore EA ha rinviato di una settimana il Play Live 2020.

Cosa ne pensate? È un successo meritato?