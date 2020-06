PS5 potrebbe influenzare l'architettura PC e migliorarla, dice Tim Sweeney

PS5 potrebbe influenzare l'architettura PC e migliorarla in futuro, laddove i produttori dovessero decidere di prendere spunto dalla nuova console Sony, secondo Tim Sweeney.

Il fondatore di Epic Games, che tempo fa aveva parlato dell'SSD di PS5 come un vantaggio che i PC impiegheranno anni a colmare, ha spiegato che il sistema per cui i dati vengono decompressi dal disco e spediti direttamente alla GPU rappresenta un enorme passo in avanti in termini di performance.

"La cosa entusiasmante per gli appassionati di PC è che l'architettura di PlayStation 5 rappresenta la prova concreta di un sistema che utilizza una decompressione ad alta velocità da SSD e trasmette i dati direttamente alla memoria video", ha scritto Sweeney.

"È abbastanza perché Microsoft, Intel, NVIDIA e AMD lavorino insieme per raggiungere tale obiettivo? Vedremo", ha continuato il fondatore di Epic Games, aggiungendo che ci sono articoli che parlano già di alcuni sforzi in tale direzione.

Una soluzione che vada a eliminare qualsiasi collo di bottiglia in termini di banda passante fra i vari componenti dei PC segnerebbe di certo una rivoluzione in termini di performance, ed è positivo che le nuove console stimolino questa discussione.

For PC enthusiasts, the exciting thing about the PS5 architecture is that it's an existence proof for high bandwidth SSD decompression straight to video memory. Is this enough to get Microsoft, Intel, NVIDIA, Intel, and AMD to work together and do it? We'll see!