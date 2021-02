Pokémon Diamante e Perla Remake: annuncio prima del previsto per un noto leaker

Recentemente abbiamo avuto modo di vedere in azione nuovi giochi Nintendo Switch, precisamente grazie al Nintendo Direct. All'interno di tale evento, però, è mancato un grande nome apprezzato dai fan: Pokémon. Il motivo è però semplice: è in arrivo il Pokémon Day, che avrà luogo il 27 febbraio. Secondo un nuovo leaker, però, l'annuncio di Pokémon Diamante e Perla Remake è da attendere ancora prima del Pokémon Day.

Come potete vedere nel tweet in calce, Centro Pokémon ha direttamente affermato che non dovremo aspettare il Pokémon Day del 27 febbraio per vedere "le grandi notizie che stiamo attendendo". Il tweet riporta poi una gif dedicata a Pokémon Diamante e Perla. Da tempo si parla di un remake per Nintendo Switch di questi due giochi di Pokémon e molti si aspettano un trattamento simile a quello di Rubino e Zaffiro, divenuti Omega Rubino e Omega Zaffiro.

Non è incredibile, inoltre, che l'annuncio arrivi prima del 27 febbraio: ricordiamo infatti che si tratta di un sabato e gli annunci dei videogiochi vengono tendenzialmente fatti durante i giorni feriali. Ovviamente si tratta solo di un rumor, ma l'insistenza di questi leak ha convinto la maggior parte dei giocatori della loro veridicità. Per ora possiamo solo attendere nuove informazioni: se quanto detto è vero, potrebbero mancare solo tre o quattro giorni dal reveal di Pokémon Diamante e Perla Remake.

Pokémon è però destinato a diventare anche un MOBA con Pokémon Unite: sarà nuovamente mostrato? Per il momento sappiamo che è in arrivo una beta, ma non in Italia. Infine, se siete fan di Pokémon, potreste essere interessati alla partita di Pokémon Rosso giocata interamente in una foto profilo su Twitter: ecco il video riassuntivo della partita.