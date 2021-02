Starfield: data d’uscita probabilmente nel 2021, secondo un insider

La data d'uscita di Starfield sarebbe nel 2021. Ossia, Bethesda avrebbe come obiettivo quello di far uscire il suo nuovo gioco entro l'anno. A dirlo è stato l'insider NateDrake del forum ResetEra, noto per avere dei contatti interni alla compagnia e per l'accuratezza delle sue indiscrezioni.

NateDrake: "Tutti sperano e vogliono che Starfield sia lanciato quest'anno. Nessuno può sapere l'impatto avuto dal COVID sul gioco, ma qualche mese fa si parlava di 2021 come anno di lancio del gioco."

Naturalmente NateDrake non è certo che vada esattamente così, ma i suoi contatti gli hanno assicurato che Bethesda ci sta provando con tutte le sue forze a farcela entro la fine dell'anno:

"Ovviamente non sto dicendo che accadrà al 100%; ma verso la fine dell'anno scorso mi è stato detto che l'obiettivo era di lanciarlo entro quest'anno. Stiamo sempre parlando di un gioco di Bethesda e nel frattempo possono emergere problemi che costringano a rinviare il lancio."

Altre fonti parlano del primo trailer di Starfield in preparazione per l'evento di Xbox stile Direct dedicato all'acquisizione di Bethesda che vedremo nei prossimi mesi. Del gioco in sé non si sa ancora nulla, a questo punto nemmeno le piattaforme sulle quali uscirà.