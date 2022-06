PlayStation non sarà presente alla Gamescom 2022, conferma Sony

Sony PlayStation ha confermato che non sarà presente alla Gamescom 2022, saltando dunque quello che rimane il maggiore evento europeo dedicato all'industria videoludica che si terrà nel mese di agosto.

La defezione di PlayStation non giunge propriamente come inaspettata, considerando che, com'è noto, da tempo la compagnia sta evitando gli eventi fissati per concentrare la propria comunicazione in occasioni più piccole e interamente dedicate sui propri prodotti, avendo adottato la strategia degli State of Play e dei PlayStation Showcase per le proprie presentazioni.

Si tratta, insomma, di un modo di effettuare la propria comunicazione in linea con quello inaugurato da Nintendo con i suoi Direct. Non per nulla, anche Nintendo ha confermato già di non essere presente alla Gamescom 2022, dopo aver saltato anche i vari eventi primaverili visti in queste settimane di giugno.

La conferma dell'assenza di Sony PlayStation è arrivata da un portavoce ufficiale della compagnia alla rivista tedesca Games Wirtschaft e riportata da VGC, e si tratta di un'altra defezione importante dopo Nintendo, Activision Blizzard, Take Two Interactive e Wargaming annunciate finora.

La GamesCom 2022 segna il ritorno della celebre fiera di Colonia anche in forma fisica, dopo un periodo di ovvia sospensione a causa della pandemia di Covid. L'edizione di quest'anno si terrà dal 24 al 28 agosto a Colonia, in Germania e ovviamente la seguiremo in diretta.