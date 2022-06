Doctor Strange nel Multiverso della Follia disponibile in streaming su Disney+, l'orario

Come era stato riferito già in precedenza, Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà disponibile in streaming da oggi su Disney+ e comunichiamo adesso l'orario preciso del rilascio del film anche in Italia, che dovrebbe avvenire a partire dalle ore 9:00 di oggi, 22 giugno 2022.

In linea con le nuove politiche di Disney e in base a quanto era stato annunciato all'inizio di giugno, si tratta anche in questo caso di un rilascio piuttosto veloce in streaming, essendo passato circa un mese e mezzo dall'uscita al cinema, avvenuta lo scorso 6 maggio 2022 negli USA e 4 maggio in Italia, dopo numerosi posticipi che hanno spostato il lancio dal 2021 al 2022 a più riprese.

Con un incasso complessivo di oltre 900 milioni di dollari tra mercato americano ed estero, si tratta finora del maggior successo mondiale del 2022 per quanto riguarda il cinema, anche se sta venendo velocemente raggiunto da Top Gun: Maverick in questi giorni.

Per poterlo vedere in streaming su Disney+ è ovviamente necessario possedere un abbonamento per la piattaforma: ricordiamo che l'abbonamento mensile a Disney Plus costa 8,99€ la mese, oppure 89,90€ anno, consentendo dunque un certo risparmio complessivo per chi effettua la sottoscrizione annuale.

Diretto da Sam Raimi, che per l'occasione è tornato alla regia di un film con personaggi Marvel dopo la celebre trilogia classica di Spider-Man, Doctor Strange nel Multiverso della Follia si collega direttamente anche agli eventi visti in Spider-Man: No Way Home e vede il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch impegnato in un'incredibile avventura tra dimensioni parallele, con il coinvolgimento di Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.