Offerte Amazon: monitor da gaming UltraGear 32 pollici, 1440p, 180Hz con G-Sync e AMD FreeSync

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il monitor da gaming LG 32GP850 UltraGear da 32 pollici, 1440p e 180 Hz con supporto a G-Sync e AMD FreeSync. Lo sconto segnalato è di 59€ circa, ovvero del 14%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo monitora da gaming è 409€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre, anche se non è la prima volta che viene proposto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor UltraGear propone una risoluzione a 2560x1440 HDR10 e tempo di risposta 1 ms. Supporta Flicker Safe, Anti GlareG-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair. La frequenza di aggiornamento massima è 180 Hz.

Monitor da gaming LG 32GP850 UltraGear da 32 pollici

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.