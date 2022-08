The Sandbox: la Stagione 3 dell'Alpha ha una data di lancio e un montepremi di 1,5 milioni

The Sandbox, piattaforma in stile Roblox incentrata sull'accumulo di criptovaluta e NFT, si aggiornerà presto alla Stagione 3 dell'Alpha, in modo gratuito per tutti. La data da segnarsi sul calendario è il 24 agosto 2022.

La Stagione 3 di The Sandbox proporrà l'accesso a oltre 90 esperienze differenti, la possibilità di progredire e salire di livello, completare missioni per raccogliere Ethos Points e partecipare alla Lotteria e alla Classifica per vincere un Alpha Pass e ottenere SAND.

Le 90 esperienze di gioco saranno pubblicate nel corso di 10 settimane. Si parla di eventi single player e multiplayer. Di queste 90, 27 esperienze arrivano da partner come Snoop Dogg, The Walking Dead, Deadmau5, Sueco, Warner Music Group, Ubisoft's Rabbids, BAYC, World of Women, I Puffi, Steve Aoki, Metapride, Care Bears e Atari. 17 saranno da The Sandbox stesso, mentre 20 saranno supportate da The Sandbox Game Maker Fund. Inoltre, ci saranno 12 contenuti creati dagli utenti e 16 esperienze da Game Jams.

Non mancheranno nuovi avatar e ricompense. La classifica mette in palio 1.5 milioni di unità di SAND: la classifica è basata sul numero di Ethos Points guadagnati e sulla base del tempo di completamento delle missioni. Fare più missioni ed essere più rapidi garantisce quindi un posizionamento migliore. Il montepremi sarà diviso tra i primi 5.000 utenti classificati. La posizione numero uno vale 30.000 SAND. Vi lasciamo infine al trailer della MetaMansion, la nuova collaborazione con PlayBoy.